Marianne Burkhalter und Christian Sumi mit Modellen ihrer Bauten (Foto: Denis Yulov)

Die beiden gründeten 1984 ihr Architekturbüro und wurden mit markanten Holzbauten wie dem Hotel Zürichberg bekannt. Von 2008 bis 2018 unterrichteten sie an der Accademia di Archittectura in Mendrisio. 2020 übergaben die beiden Architekten ihr Büro an Yves Schihin und Urs Rinklef, die es unter dem Namen Oxid Architektur weiterführen. Marianne Burkhalter und Christian Sumi arbeiten seither in ihrem eigenen Atelier weiter.