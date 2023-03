Selbstbewusst knapp.

Burckhardtpartner heissen neu Burckhardt Das Basler Grossbüro ändert Namen und Auftritt. Die Grösse verbirgt sich hinter einem Logo so knapp wie ein Stempel. 31.03.2023 15:55

Mit 360 Angestellten ist Burckhardt, bis vor kurzem Burckhardtpartner, nach wie vor wie vor eines der ganz grossen Architekturbüros der Schweiz. Zum Unternehmen gehören mehrere Standorte hier und Deutschland, eine Firma für Projektentwicklung sowie eine für Immobilien. All dies verbirgt sich nun hinter einem Logo so knapp wie ein Stempel. Der traditionsträchtige Name ist in zwei Zeilen getrennt, wobei ein Strich unter dem «dt» diese Tradition etwas gar bemüht. Dass diejenigen unter den Burkharts, Burkhards oder eben Burckhardts mit der Doppel-Kombination «ckdt» als etwas Besonderes gelten oder sich für etwas Besonderes halten, das gehört doch eher in eine vergangene Zeit. Zumindest von Zürich aus betrachtet, was für Basel natürlich nicht stimmen muss. Unbestritten ist die Power, die ein so breit aufgestelltes Architekturunternehmen in die Baubranche bringt. Sie erlaubt es, schwergewichtige Projekte zu planen und auszuführen, manchmal auch unter ungewöhnlichem Zeitdruck. Der architektonische Anspruch ist dabei seit Jahren wieder hoch, wie zahlreiche Wettbewerbserfolge bestätigen. Das selbstbewusst knappe Logo und der entspannte Internetauftritt unterstreichen es. ###Media_1### ...