Im neuen Swica-Hauptsitz verbinden breite Treppen jede Plattform mit den beiden benachbarten Flächen.

Büro ohne Ende In Winterthur steht ein aussergewöhnliches Bürohaus: Sein Innenraum ist eine Helix aus sechseckigen Plattformen, die sich vom Erdgeschoss bis zur Dachterrasse schraubt. 20.08.2025 14:00

Von aussen sieht der Neubau für den Hauptsitz der Versicherungsgesellschaft Swica in Winterthur einigermassen gewöhnlich aus: ein fünfgeschossiges Bürogebäude mit viel Glas zwischen dunklen Fassadenbändern. Umso überraschender die Erfindung im Innern: Das Architekturbüro Frei + Saarinen hat einen Grundriss entwickelt, der sich aus drei identischen Sechsecken zusammensetzt. Diese hexagonalen Plattformen sind vertikal je um ein Drittelsgeschoss gegeneinander versetzt, ihre Nahtstellen sind als Treppen ausgebildet. So entsteht eine Helix aus insgesamt zehn Büroflächen, die auf einer grossen Dachterrasse ihren Abschluss findet – eine Art endloses Büro, das sich langsam in die Höhe schraubt, ohne Türen und ohne Trennwände. ###Media_2### Bereits 2016, in der skizzenhaften Testplanung für den neuen Swica-Hauptsitz, demonstrierten die Architekten in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekten Lorenz Eugster, dass mit der Geometrie des Sechsecks nicht nur viel Fläche mit wenig Fassadenabwicklung gewonnen werden kann, sondern dass sich eine Figur aus drei aneinandergefügten Sechsecken auch effizient in das Grundstück einpassen lässt. Im nachfolgenden Studienauftrag begannen Frei + Saarinen, mit einem vertikalen Versatz zu experimentieren, und gelangten zur typologischen Erfindung der Helix. Mit diesem überraschenden Vorschlag konnten sie sowohl Jury als auch Auftraggeber überzeugen. ###Media_3### Der Neubau ist flexibel bespielbar. Weil es keine trennenden Geschossdecken und keine Trennwände, sondern bloss schwellenartige Niveauunterschiede zwischen den einzelnen Arbeitsplattformen gibt, können unterschiedlich grosse Gruppen projektabhängig zusammenarbeiten, wachsen oder schrumpfen und dabei im selbstverständlichen räumlichen Austausch bleiben. Die Generaldirektion, nun in einem Gebäude vereint, teilt sich gewissermassen einen einzigen kommunikative...