Lesen mit tiun
Abo
Shop
Im neuen Swica-Hauptsitz verbinden breite Treppen jede Plattform mit den beiden benachbarten Flächen.

Büro ohne Ende

In Winterthur steht ein aussergewöhnliches Bürohaus: Sein Innenraum ist eine Helix aus sechseckigen Plattformen, die sich vom Erdgeschoss bis zur Dachterrasse schraubt.

Marcel Bächtiger   20.08.2025 14:00
Von aussen sieht der Neubau für den Hauptsitz der Versicherungsgesellschaft Swica in Winterthur einigermassen gewöhnlich aus: ein fünfgeschossiges Bürogebäude mit viel Glas zwischen dunklen Fassadenbändern. Umso überraschender die Erfindung im Innern: Das Architekturbüro Frei + Saarinen hat einen Grundriss entwickelt, der sich aus drei identischen Sechsecken zusammensetzt. Diese hexagonalen Plattformen sind vertikal je um ein Drittelsgeschoss gegeneinander versetzt, ihre Nahtstellen sind als Treppen ausgebildet. So entsteht eine Helix aus insgesamt zehn Büroflächen, die auf einer grossen Dachterrasse ihren Abschluss findet – eine Art endloses Büro, das sich langsam in die Höhe schraubt, ohne Türen und ohne Trennwände.   ###Media_2### Bereits 2016, in der skizzenhaften Testplanung für den neuen Swica-Hauptsitz, demonstrierten die Architekten in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekten Lorenz Eugster, dass mit der Geometrie des Sechsecks nicht nur viel Fläche mit wenig Fassadenabwicklung gewonnen werden kann, sondern dass sich eine Figur aus drei aneinandergefügten Sechsecken auch effizient in das Grundstück einpassen lässt. Im nachfolgenden Studienauftrag begannen Frei + Saarinen, mit einem vertikalen Versatz zu experimentieren, und gelangten zur typologischen Erfindung der Helix. Mit diesem überraschenden Vorschlag konnten sie sowohl Jury als auch Auftraggeber überzeugen.   ###Media_3### Der Neubau ist flexibel bespielbar. Weil es keine trennenden Geschossdecken und keine Trennwände, sondern bloss schwellenartige Niveauunterschiede zwischen den einzelnen Arbeitsplattformen gibt, können unterschiedlich grosse Gruppen projektabhängig zusammenarbeiten, wachsen oder schrumpfen und dabei im selbstverständlichen räumlichen Austausch bleiben. Die Generaldirektion, nun in einem Gebäude vereint, teilt sich gewissermassen einen einzigen kommunikative...
Büro ohne Ende

In Winterthur steht ein aussergewöhnliches Bürohaus: Sein Innenraum ist eine Helix aus sechseckigen Plattformen, die sich vom Erdgeschoss bis zur Dachterrasse schraubt.

 20.08.2025 14:00
Hochparterre
Augustausgabe 2025
Mehr zum Thema
Hochparterre
Augustausgabe 2025
Weitere Nachrichten
Auftakt zum ‹Wilden Abend›
Vergessenes Handwerk im Weisbrod-Zürrer Areal
Die Belagerung des Schwingfests
 

E-Mail angeben und weiterlesen:

Geben Sie uns Ihre E-Mail-Adresse und wir geben Ihnen unseren Inhalt! Wir möchten Ihnen gerne Zugriff gewähren, obwohl dieser Beitrag Teil unseres Abos ist.

Online-Abo 1 Monat gratis abonnieren

Bereits Abonnent:in? einloggen

Unser Digital-Abo kostet 18 Franken pro Monat, 9 Franken für Studenten.

Fragen? 044 444 28 88 oder verlag@hochparterre.ch