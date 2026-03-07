Ein Sgraffito schmückt die Fassade der ehemaligen Post.

Köbi Gantenbein 07.03.2026 08:00

Das Haus am Davoser Postplatz ist ein Beispiel für das Weiterbauen über Jahrzehnte. 1860 stand hier die Post wie ein Klotz. 30 Jahre später baute Gaudenz Issler sie zu einem neuklassizistischen Prunkschlösschen mit majestätischer Treppe um. Das passte bald nicht mehr zum Selbstverständnis von Davos als Stadt der Moderne in den Bergen, weshalb man der Post 1941 einen zusätzlichen Stock und ein Davoser Dach verpasste. Die Säulen wichen Pfeilern, der Zierrat der Fassade verschwand. Diese verzierte der Künstler Paul Held dafür mit einem Sgraffito, das die Postgeschichte von Davos von der Schneckenpost bis zum Flugzeug als Comic aufführt. ###Media_2### Ende des 20. Jahrhunderts wurde die Post von der staatstragenden Institution zum mausgrauen Logistikbetrieb und zog sich aus ihren schönen Gebäuden zurück. So auch in Davos. Ins Haus am Postplatz kamen der Saal des Landrates – so heisst das Dorfparlament –, das Medizin- und Wintersportmuseum und im Parterre ein Schuhladen. Nun haben als vorerst letzter Wandel die Bibliothek und das Kulturarchiv von Davos in der alten Post Platz gefunden und machen aus dem Haus ein öffentliches Kulturhaus. Von der Strasse aus führt eine Treppe hinein. In sie eingefügt ist eine Rampe für Rollstuhlfahrer*innen. Sie führt in einen grossen, weiten und gemütlichen Raum – eine Stube in der Stadt. Vorne gibt es ein kleines Café und einen Lesesalon, dann die Ausleihtheke, ein Zimmer zum Reden und Arbeiten und einen Büchersaal, möbliert mit halbhohen Regalen, in denen die Bücher und anderen Medien versorgt sind. ###Media_3### ###Media_4### Dazwischen stehen Sessel und Tische von Big Game, hinzu kommen Leselämpchen und kleine Computer für die Recherche. An der Decke hängen LED-Schlangen und Papierleuchten, im hinteren Raumteil – der ‹Grünen Insel› – scheint auch die Sonne durch ein Oberlicht auf Leser*innen ...