«Mit visionärer Kraft und Beharrlichkeit»: Katja Reichenstein und Tom Brunner auf der Gannet. Fotos: Bernd Meissner

«Mit visionärer Kraft und Beharrlichkeit schufen Katja Reichenstein und Tom Brunner einen unverwechselbaren Ort voller Energie und kulturellem Geist», schreibt der BSA heute in einer Medienmitteilung. Die Zwischennutzung ‹Holzpark› an der Uferstrasse in Basel sei ein Leuchtturm für eine breite Öffentlichkeit. Das alte Leuchtturmschiff Gannet sei der Dreh- und Angelpunkt der Zwischennutzung, die Katja Reichenstein und Tom Brunner seit 2014 Stück für Stück etabliert haben. Der ‹Holzpark› auf dem ehemaligen Migrol-Areal habe diesen besonderen Ort mit freiem Blick auf den Sonnenuntergang erst bekannt und zugänglich gemacht. «Seit einigen Jahren ist die Gannet mit ihrem umfangreichen Kulturprogramm und der Gastronomie eine eigentliche Destination in Basel geworden. Dieser Erfolg ist auf die nie nachlassende Kraft und Beharrlichkeit von Reichenstein und Brunner zurückzuführen», schreibt der BSA. Die Zwischennutzung am alten Hafen Klybeck schreibe sich ein in eine inzwischen mehrere Jahrzehnte lange Geschichte dieser Art «Stadtentwicklung von unten». In Basel könne schon fast von einer Tradition und eingeübten Praxis gesprochen werden – unter anderem auch dank Philippe Cabane, Urbanist und Pionier der Basler Zwischennutzungsszene, der anlässlich der Preisverleihung an der Generalversammlung des BSA die Laudatio für die beiden Preisträger hielt.