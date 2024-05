Lilitt Bollinger (links) und Anja Beer. (Bild: Baslie Bornand)

Der BSA feierte heute seine 117. Generalversammlung. Neu als Co-Präsidentinnen gewählt wurden Lilitt Bollinger und Anha Beer. Die langjährige Präsidentin Ludovica Molo wurde mit einem tosenden Applaus verabschiedet. Lilitt Bollinger, Jahrgang 1970, führt in Nuglar im solothurnischen Schwarzbubenland das Architekturbüro Lilitt Bollinger Studio. Sie gründete und führte zehn Jahre lang die Taschenmanufaktur PROGNOSE, bevor sie an der ETH Zürich Architektur studierte. 2019 erhielt Lilitt Bollinger für die Reihenhäuser auf den Fundamenten eines Weinlagers in Nuglar den Goldenen Hasen der Zeitschrift «Hochparterre». Lilitt Bollinger amtet seit 2021 als Gemeinderätin für das Ressort Hochbau und Planung in Nuglar-St. Pantaleon und engagiert sich seit 2024 in der Stadtbildkommission Zug. Anja Beer, Jahrgang 1979, studierte nach einer Lehre als Hochbauzeichnerin an der Fachhochschule Nordwestschweiz Architektur und gründete 2010 zusammen mit David Merz das Büro Beer Merz Architekt:innen in Basel. Bekannt für sorgfältige Umbauten, haben sie ebenso bereits zahlreiche gelungene Neubauten realisiert. Seit 2023 ist sie Mitglied der Ortsbildkommission der Gemeinde Riehen. Neben Lilitt Bollinger und Anja Beer wurden neu in den Zentralvorstand gewählt: Pascale Guignard und Anja Meyer (BSA Zürich Aargau Glarus Graubünden), Raphaël Nussbaumer (FAS Genève) und Luca Deon (BSA Zentralschweiz). Mit langem anhaltendem Applaus verabschiedete die Generalversammlung die bisherige Präsidentin Ludovica Molo, die nach acht Jahren zurücktritt. In ihre Amtszeit fiel Lancierung einer offiziellen Schweizer Baukulturpolitik durch das Bundesamt für Kultur mit der Deklaration von Davos 2018 und die weiteren daraus folgenden Schritte. ...