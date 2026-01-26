Stadt- und naturnahes Wohnen im alten Spital: Die Zukunftsvision des ‹Verein Lebensraum Bruderholz›. Fotos: Salathé Architekten

Bruderholzspital, quo vadis? Vielleicht hat das Bruderholzspital bei Basel als Spital bald ausgedient. Deshalb lanciert der ‹Verein Lebensraum Bruderholz› jetzt die Diskussion über die Zukunft des Ensembles. 26.01.2026 09:15

«Was wäre, wenn das Kantonsspital Baselland nicht aufwendig weiterbetrieben, sondern als neuer Lebens-und Wohnraum gedacht würde?», fragt der ‹Verein Lebensraum Bruderholz› zum Auftakt seiner Mitte Januar publizierten Broschüre – um auf den Folgeseiten gleich selbst eine mögliche Antwort zu skizzieren. Im gut fünfzigjährigen Spitalensemble Bruderholz, das nur einen Steinwurf von der Basler Stadtgrenze entfernt liegt, liessen sich Gewerbe, soziale Infrastrukturen und Wohnraum für gut 1'300 Menschen unterbringen, so die These. Man mag ihr Glauben schenken: der Verein ist eine Initiative des umbauerfahrenen Basler Büros Salathé Architekten. Die Projektskizze soll Politik, Fachwelt und Öffentlichkeit zu einem Diskurs über die Zukunft des Bruderholzareals einladen. ###Media_2### Die Einladung kommt gerade rechtzeitig. Noch im ersten Quartal des angebrochenen Jahres wird der Baselbieter Regierungsrat voraussichtlich einen für die regionale Gesundheitsversorgung richtungsweisenden Entscheid fällen: Entweder werden die beiden bisherigen Spitalstandorte Liestal und Bruderholz weiterbetrieben oder aber das Angebot des Kantonsspitals Baselland (KSBL) in einem Neubau in der Gemeinde Pratteln gebündelt. Für ersteres Szenario ist das KSBL gewappnet. Vergangenes Jahr führte das Spital einen Gesamtleistungswettbewerb für den Teilneubau des Bruderholzspitals durch, aus dem das Team von HRS und Itten & Brechbühl siegreich hervorging. «Beletage» heisst das Erneuerungsprojekt, das unter anderem den Abriss des vom Basler Architekturbüro Suter + Suter entworfenen Bettenhauses aus dem Jahr 1973 vorsieht. Fällt der Standortentscheid zugunsten von Liestal und Bruderholz, will das KSBL das Projekt rasch vorantreiben. Doch was passiert mit dem Spitalensemble Bruderholz, wenn der Standortentscheid für Pratteln fällt? Für diesen Fall legt der ‹Verein Lebensraum Bruderhol...