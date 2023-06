Über der Erde ist die Konstruktion leicht. Drei Flügel umschliessen die neue Mitte des Weinguts. Fotos: Ralph Feiner

Köbi Gantenbein 10.06.2023 08:00

Bricolage und Tiefbau Mit der Qualität des Schweizer Weins steigen die Ansprüche der Weinbauern an ihre Kellereien. Aktuelles Beispiel: Die Erweiterung des Weinguts zur Sonne in Jenins von Bearth & Deplazes und Daniel Ladner. 10.06.2023 08:00

Seit 1840 wirkt auf dem Weingut Sonne in Jenins die Familie Obrecht. Lange spielte Wein eine bescheidene Rolle im Vielfaltsbetrieb. In den 1960er-Jahren konzentrierten sich Christian und Elsbeth Obrecht auf den An- und Ausbau von Wein. 2006 übernahmen in der fünften Generation ein weiterer Christian und seine Frau Francisca die ‹Sonne›. Nach und nach zogen sie Reben nach biologisch-dynamischen Massstäben heran. Und nun besiegeln sie den Erfolg ihres Weinguts mit einem Neubau der Kellerei. Statt freies Feld zu zersiedeln, haben die Obrechts ihren Torkel als Nachbarn zum Wohnhaus gesetzt. Die Architekten Bearth & Deplazes und Daniel Ladner haben dem Weingut einen behüteten Platz als neue Mitte gegeben. Drei Flügel aufspannend, tragen Stützen drei Dächer. In diese luftige Konstruktion sind drei Kästen eingeschoben – einer fürs Büro, eine Küche und zwei Kammern. Die zweite Kiste ist ein lichtdurchfluteter Raum fürs Zusammensitzen. Im dritten Flügel sind die Maschinen abgestellt. Auf den Dächern ist reichlich Photovoltaik installiert – die Solarpanels sind zugleich die Dachdeckung. Ihr Strom versorgt Traktor und Autos, das Weingut, das Wohnhaus und das Stöckli der Eltern. ###Media_2### ###Media_3### Der architektonische Reiz ist die Verbindung der federleichten Bricolage aus Pfosten, Dächern und Kästen auf der Erde mit der zweiten Welt der ‹Sonne›. Diese ist in den Untergrund betoniert – ein fünf Meter hoher, fünfeckiger Raum mit drei Hallen für die Arbeit am Wein, an dessen Reifung und Lagerung. Die Räume werden im Jahreslauf unterschiedlich genutzt – in der Erntezeit für die Traubenbereitung und die Vergärung. Später scheppern hier die Maschinen, die den Wein in Flaschen füllen, die Korken in die Hälse stopfen und die Flaschen etikettieren. Die Räume sind in einer baumeisterlichen Schönheit gefertigt, wie man sie nicht mehr oft findet. Sie...