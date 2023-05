Die fensterseitigen Möbel sind bewusst niedrig gehalten, um weder Lichteinfall noch Betonrippendecke zu stören. Fotos: Elisa Florian

Isabel Borner 13.05.2023 08:00

Bodenständige Raffinesse Die Architektinnen Dominique Knüsel und Christina Leibundgut haben die Gänge der 1939 von Hermann Baur errichteten Pavillonschule Bruderholz neu möbliert und in Lernräume umgewandelt. 13.05.2023 08:00

Hoch über Basel thront das Bruderholzquartier. Dort fügt sich die 1939 von Hermann Baur errichtete Pavillonschule harmonisch ein. Die prominente Vertreterin des Neuen Bauens ist von Sachlichkeit geprägt. Fünf ebenerdige Pavillons und ein Hauptgebäude mit Turnhalle sind über Laubengänge miteinander verbunden und bilden eine weitläufige Anlage – aus heutiger Sicht ein räumlicher Luxus. Aufgrund des steigenden Bedarfs an verschiedenen Unterrichtsformen hätte das Bruderholzschulhaus erweitert werden müssen. Ein Anbau war aus Denkmalschutzgründen nicht möglich, daher organisierte das Erziehungsdepartement einen Wettbewerb für die Transformation der Gänge in Lernräume. ###Media_2### Für das Projekt ‹Tigre de Salon› orientierten sich die Architektinnen Dominique Knüsel und Christina Leibundgut an den Ideen von Hermann Baur. Anders als bei einem Möbelentwurf in der Werkstatt galt es, Parameter wie die Qualitäten des Bestands oder Brandschutznormen zu beachten. Und aus dem bunten Strauss an Wünschen aus dem Partizipationsverfahren mit Kindern und Lehrpersonen galt es, die wichtigsten herauszufiltern. Fünf fast baugleiche Korridore wurden jeweils zur Hälfte mit neuen Garderoben ausgestattet, die Möbel sind auf Basis alter Pläne im Stil Hermann Baurs entworfen. Die andere Hälfte jedes Korridors wurde zum «Lernsalon». Dieser besteht aus zwei Arbeitstischen und einer verbindenden langen Sitzbank, die mittels mobiler Einzelarbeitstische zum «fliegenden Klassenzimmer» werden kann. Vis-à-vis nimmt ein Regal verschiedene Funktionen auf: eine Tafel, eine Liegewelle oder ein Sofa und Stauraum für Schulsäcke und Unterrichtsmaterial. Die Möbel sind wie beim Bestand in Esche gefertigt; einfache geometrische Muster geben dem Ensemble eine wohnliche Wirkung. ###Media_3### ###Media_4### Im Vergleich zu den drei anderen Wettbewerbsbeiträgen ist das Projekt ‹Tigre d...