Beitrag von Gigon / Guyer in der Ausstellung ‹Urbainable / Stadthaltig› in Berlin. Fotos: Erik-Jan Ouwerkerk

Axel Simon 30.03.2021 18:48

Anfang September eröffnete die Ausstellung ‹Urbainable / Stadthaltig› in Berlin, musste aber schon bald wieder wegen Corona schliessen. Die Kuratoren Tim Rieniets, Matthias Sauerbruch und Jörn Walter hatten dort alle Mitglieder der Akademie der Künste gebeten, ihre ‹Positionen zur europäischen Stadt für das 21. Jahrhundert› zu teilen. Wie bei solchen Mitmach-Ausstellungen üblich, waren die Beiträge von gemischter Qualität. Einer der interessantesten kam von Annette Gigon und Mike Guyer aus Zürich. In ihrer Koje hingen drei Bildschirme. Einer zeigte einige ihrer Projekte der letzten 30 Jahre. Ein anderer die Entwürfe ihrer ETH-Studierenden für Nullenergiehäuser und Umbauten. Der mittlere der drei Bildschirme zeigte nur Worte: In sorgfältig hintereinander komponierten Sätzen befragten sich hier die beiden selbst: Was sollen wir in Sachen Klima und Energie tun? Wo anfangen? Wie entscheiden, welches Material, welche Technik wirklich besser ist? Sie fordern Kennwerte, Tools, «eine Alphabeti...