Auch die Hotellobby lädt zum Verweilen ein. Fotos: Robert Rieger

Lilia Glanzmann 01.05.2021 14:00

Zuhause in Basel Für den Umbau des Boutiquehotel Volkshaus in Basel haben Herzog & de Meuron mit viel Fingerspitzengefühl die historische Substanz ergründet, aufgearbeitet und modern interpretiert. 01.05.2021 14:00

Mit dem neu renovierten Boutiquehotel komplettieren Herzog & de Meuron das Volkshaus Ensemble am Claraplatz in Basel. Bereits vor zehn Jahren renovierten die Architekten die Bar und die Brasserie der ehemaligen Burgvogtei, deren Geschichte bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht (siehe Hochparterre 6–7/12). Das Volkshaus selbst entstand Anfang des 19. Jahrhunderts. Sich an die Bedürfnisse der jeweiligen Dekade anpassend veränderte sich das Haus innerlich und äusserlich, ohne je ein gesamtheitliches Konzept zu verfolgen. Es wurden Veranstaltungsräume, eine Konzerthalle, Büroräumlichkeiten, ein Laden und ein Restaurant sowie, zuoberst unter dem Dach, Personalzimmer hinzugefügt. Für ihr Projekt orientierten sich Herzog & de Meuron an den Plänen des damaligen Architekten Henri Baur. Ihr Ziel war es, die originale Architektur freizulegen und das Haus von Einbauten und Verkleidungen der 1970er-Jahre zu befreien. ###Media_2### Auch für den Hotelumbau haben sie mit viel Fingerspitzengefühl...