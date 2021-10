Die elegant geschwungene, nachts mit Lichtbändern illuminierte Rampe der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern steht gleichwertig neben der bisherigen Haupterschliessung, einer denkmalgeschützten Treppe. (Foto: ZHB Luzern)

Marion Elmer 22.10.2021 10:40

Der Wettbewerb suchte vorbildlich gestaltete hindernisfreie Hauseingänge für alle Arten von Gebäuden. Denn ein Hauseingang ist nur ein «Entrance for all», wenn ihn alle gleich selbstverständlich und intuitiv nutzen können. Architektinnen und Bauberater aus verschiedenen Kantonen reichten rund 30 Projekte ein. Von den 23 Beiträgen, die in die engere Wahl kamen, waren lediglich sieben Neubauten. Das und die Tatsache, dass Umbauten – sogar von denkmalgeschützten Gebäuden – die besseren Lösungen hervorbrachten, überraschte die Jury. Beim Neubauvolumen der letzten Jahre hatte man mehr Einreichungen und mehr gute Beispiele erwartet. Die vier prämierten Projekte – drei gleichwertig platzierte Sieger und eine Erwähnung – sind denn auch alle Umbauten. Sie zeigen, wie sich Hindernisfreiheit im Sinn des «Design for all» selbstverständlich in ein Gesamtkonzept integrieren lässt und Teil der guten Gestaltung ist. Die Projekte wurden gestern an der Veranstaltung «40 Jahre Engagement für eine bes...