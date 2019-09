Ein Raum voller Rathäuser: die Ausstellung an der Schönberggasse 2.

Studierende der Professur Gigon/Guyer an der ETH entwarfen ein neues Rathaus für Zürich – eine Aufgabe mit realem Hintergrund. Die Ergebnisse sind ausgestellt, am 25. September gibt es eine Diskussion.

Werner Huber 19.09.2019 08:53

Seit 320 Jahren steht das Zürcher Rathaus in der Limmat. Gäbe es Alternativen? Ja! «Ein neues Rathaus für den Stadt- und Kantonsrat von Zürich» lautete das Thema des Frühjahrssemesters 2019 an der Professur von Annette Gigon und Mike Guyer an der ETH Zürich. Ausgehend von der Analyse bestehender Rathäuser suchten sich die Studierenden selbst einen Standort in der Stadt und planten darauf ein Rathaus.

Die Aufgabe hat einen realen Hintergrund: Das Gebäude ist sanierungsbedürftig und soll im Zusammenhang mit dem Neubau der Rathausbrücke generalüberholt werden. Während der Bauzeit ist ein Provisorium geplant, für das das Hochbauamt des Kantons zurzeit Lösungen evaluiert. Ausserdem machen sich auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier Gedanken, was ein erneuertes Rathaus können muss – oder ob ein Neubau an einem anderen Ort nicht gescheiter wäre. Eine entsprechende Motion wurde im Kantonsrat allerdings abgelehnt.

Die Diskussion geht aber weiter, und auch das breite Publikum kann sich damit auseinandersetzen. Das kantonale Hochbauamt unter Kantonsbaumeister Thomas Jung hat nämlich einen Raum der Universität für die Ausstellung der Semesterarbeiten zur Verfügung gestellt. Noch bis zum 3. Oktober sind dort sämtliche Arbeiten ausgestellt, und am Mittwoch, 25. September findet eine Diskussion statt.