Der Nakagin Capsule Tower in Tokio besteht aus 144 identischen Kuben.

Der Nakagin Capsule Tower in Tokio wird abgerissen, nachdem jahrelang für dessen Erhalt gekämpft wurde. Eine Organisation will 40 Kapseln retten, restaurieren und in Museen rund um den Globus ausstellen.

Andres Herzog 22.04.2022 10:57

Der Nakagin Capsule Tower in Tokio gehört zu den Ikonen der Architektur des Metabolismus. Kurokawa Kisho errichtete den Turm 1972 aus 144 identischen Kuben, die einfach ausgewechselt werden können, wenn sie defekt sind oder die Bedürfnisse sich verändern. So zumindest die Idee. Doch das Prinzip bewährte sich nicht und das Gebäude wurde vernachlässigt. Am 12. April starteten die Abbrucharbeiten, nachdem jahrelang für den Erhalt des Baudenkmals gekämpft wurde. Die Architektur verliert einen wichtigen Zeitzeugen aus einer Epoche, in der die Technik die Zukunft versprach. Doch ganz verloren sind die Kapseln nicht, wie der Economist berichtet: Eine Organisation will 40 Kapseln retten, restaurieren und in Museen rund um den Globus ausstellen.