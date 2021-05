Der Ergänzungsbau der PH Thurgau in Kreuzlingen mit seinen Sheddächern bildet mit den bestehenden Bauten (links) ein Ensemble in gleicher Architektursprache Fotos: Michael Egloff

René Hornung 26.05.2021 14:00

Zackige Schule Beat Consoni hat die Pädagogischen Hochschule Thurgau in Kreuzlingen mit einem dritten Haus ergänzt. Er setzt auf Transparenz und Licht, Ausblicke und unterschiedliche Stimmungen. 26.05.2021 14:00

Schon seit rund hundert Jahren gibt es die Schulstrasse in Kreuzlingen. Den Anfang machte im frühen 20. Jahrhundert ein wuchtiges Primarschulhaus. In den 1970er-Jahren kamen die Guyer-Bauten des damaligen Lehrerseminars dazu. In der querenden Pestalozzistrasse stehen die Sekundar- und Kantonsschulen. 2008 formte der Architekt Beat Consoni das Ensemble mit zwei Betonbauten der Pädagogischen Hochschule (PH) zum eigentlichen Campus. Nun bekam die PH ihr drittes Haus. Folgeaufträge darf ein Kanton nicht vergeben, doch Consoni gewann auch den Wettbewerb für diesen Ergänzungsbau. «Diese Kontinuität zeigt Kraft und Qualität», lobt der Thurgauer Kantonsbaumeister Erol Doguoglu. ###Media_2### ###Media_3### Wer sich dem Ensemble nähert, erkennt: Der Schlussstein ist gesetzt. Der Recycling-Beton ist auch hier präzis geschalt. Der lang gestreckte Bau lässt den Blick vom See auf die Klosteranlage frei. Doch auf der Nordwestecke recken sich acht Sheds in Viertelkreisen kühn in den Himmel. Über den leicht a...