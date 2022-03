Nachhaltig gescheitert? Mittwoch, 30. März 2022, 19 Uhr. ZAZ Bellerive,

Der Archverein und die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit der ETH diskutieren die Frage mit Gästen am Mittwoch, 30. März im ZAZ.

Urs Honegger 28.03.2022 14:54

Die beiden Organisationen gehen dieser Frage in einer dreiteiligen Eventreihe auf den Grund. Die erste Veranstaltung findet am Mittwoch, 30. März im Zentrum Architektur Zürich statt. Zusammen mit den Gästen soll herauskristallisiert werden, wie die Architektur ihren Beitrag zu den Klimazielen leisten kann. Dabei gilt es sowohl über die architektonischen Aspekte wie beispielsweise Konstruktionen und Materialien als auch über den Begriff der Nachhaltigkeit selbst zu sprechen. Wie wird dieser heute definiert und wie hat sich dieser durch neue Erkenntnisse und neues Wissen in den letzten Jahren geändert.

Die Gäste am 30. März sind:

Andreas Oefner, Geschäftsleitung Zirkular

Alexandros Tyropolis, CEO bei Novac-Solutions GmbH

Barbara Sintzel, Leiterin Institut Nachhaltigkeit und Energie am Bau, FHNW

Drazenka Dragila, Head Development & Construction, SPS

Urs Baumann, Chief Investment Officer, SPS

Moderation: Katharina Schulthess