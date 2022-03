Momoyo Kaijima ist die dritte Frau, die den Wolf Preis für Architektur erhält. Fotos: ETHZ

Momoyo Kaijima, Architekturprofessorin an der ETH Zürich, und ihr Partner Yoshiharu Tsukamoto sind mit dem diesjährigen Wolf Preis ausgezeichnet worden.

Roderick Hönig 28.02.2022 15:52

Momoyo Kaijima, seit 2017 Professorin für Architectural Behaviorology an der ETH Zürich, und ihr Partner Yoshiharu Tsukamoto sind für ihren ethnografisch inspirierten Zugang zur Architektur mit dem diesjährigen Wolf Preis ausgezeichnet worden. Er wird seit 1978 jedes Jahr an herausragende Wissenschaftlerinnen und Künstler verliehen, so die Pressemeldung der ETH Zürich.

Der Jury zu Folge sind die Arbeiten ihres Ateliers Bow-Wow von grosser Feinfühligkeit für lokale Kontexte und und die sozialen Auswirkungen von Architektur geprägt. Momoyo Kaijima ist die dritte Frau, die den Wolf Preis für Architektur erhält. Das architektonische Schaffen von Kaijima und Tsukamoto sei stark von der Auseinandersetzung mit ihrer Heimatstadt Tokio geprägt, so die Jury. 2001 veröffentlichen die beiden die vielbeachteten Bände «Made in Tokyo» und «Pet Architecture», in denen Sie die Stadt jenseits von Wolkenkratzern und Hochglanzbauten beschreiben.