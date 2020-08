Werner Huber 24.08.2020 12:08

Die Generaldirektion der schweizerischen PTT-Betriebe in der ‹Schönburg› in Bern war einst das Reich der Beamten. In den sechs- bis achtgeschossigen Bürotrakten waren bis zu 1400 Arbeitsplätze eingerichtet, ein niedriger Annexbau nahm das Personalrestaurant, Konferenzräume und Dienstwohnungen auf, und unter dem einen Aussenbereich lag das geräumige Telefonbuchlager. 1958 hatte der damals dreissigjährige Architekt Theo Hotz zusammen mit Max Kollbrunner den Wettbewerb für den Neubau gewonnen. Sieben Jahre später begannen die Bauarbeiten, 1970 war das Gebäude fertig. Der Bedeutung des Bundesbetriebs entsprechend setzte die nach einer nahen Villa und der flankierenden Strasse benannte ‹Schönburg› an erhöhter Lage über dem Aargauerstalden einen markanten architektonischen Akzent in der Bundesstadt. ###Media_2### Heute sind die Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe als Regiebetrieb des Bundes Geschichte und die Telefonbücher eine Randerscheinung. 2014 verliess die Post die ‹Schönburg›. ...