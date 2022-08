Einpassen in die Agglo mit Kalksandstein und Aluminium. Fotos: Roger Frei

Axel Simon 27.08.2022 08:00

Wohn-Mastaba Das Mehrfamilienhaus an der Melchrütistrasse im zürcherischen Wallisellen von Wild Bär Heule huldigt heutigen Herrschern: dem Baureglement und der Rendite privater Bauherrschaften. 27.08.2022 08:00

Im Grundriss staffeln sich Zimmer, Eckfenster und Balkone, in der Horizontalen Erker, Terrassen und Dachabschlüsse. In Wallisellen ist ein Wohnhügel gewachsen, der den Ort kreuzsymmetrisch markiert. Aluminiumfensterecken glänzen, Scheiben aus Kalksandstein tragen eine Rillenstruktur. All das passt zur harten Agglo-Idylle rundum und zur Abflugschneise des Flughafens Zürich darüber. ###Media_2### Diese Wohn-Mastaba huldigt nicht der reinen Kunst, sondern den heutigen Herrschern: dem Baureglement und der Rendite privater Bauherrschaften. Der sogenannte Mehrlängenzuschlag formte die Rücksprünge entlang der Strasse. Die Architekten ertüftelten die Grundrisse, spiegelten sie und türmten 27 Wohnungen auf, die zwischen 80 und 88 Quadratmeter gross sind. Für den Vorgänger, einen Gewerbebau aus den 1980er-Jahren, war die Zeit eigentlich noch nicht gekommen. Immerhin hielt das winkelförmige Wohnhaus des früheren Ensembles dem ökonomischen Druck stand. Ebenso die bestehende Tiefgarage unter dem Garten: Die gesamte Ausnützung konzentriert sich nun auf eine Grundstücksseite. Und der Freiraum auf der Garage wird sorgfältig gestaltet. ###Media_3### ###Media_4### Auch im Innern packten Wild Bär Heule die Einschränkungen bei den Hörnern. Ivar Heule zeigt viele Bilder aus der Entwurfsrecherche. Einen Achtspänner als Vorbild suchte er vergebens. Stolz ist er auf die ‹Ankunftsgeste› des zentralen Treppenhauses, einen barocken Betonraum. Von der Tiefgarage bis hinauf zum Fensterkranz öffnet sich die Treppenhalle. Läufe teilen sich, verschwinden hinter dem Liftturm, führen als Galerie weiter zu den Wohnungstüren – räumliche Freiheit, erkauft mit einer ökonomischen Grundstruktur. Wie auch manch schöne Dinge in den Wohnungen. Die Hälfte von ihnen ist als Winkel organisiert und räumlich ebenso effizient wie spannend. Das Schlafzimmer betritt man durch das Bad und erfreut...