Wo sich die Holzbranche trifft

Text: Lilia Glanzmann / 16.07.2018 10:59



Am 6. September finden die Veranstaltungen «Strategy Day» und «Interior Day» der Holzbranche erstmals gemeinsam statt – es geht um analoge Rezepte in einer digitalen Welt und um virtuelle Realität im Innenausbau.



Zum ersten Mal findet der Tag bei Renggli in Schötz statt. Der Morgen ist der Strategie gewidmet. So heisst es im Programm: «Alle sprechen von BIM, Industrie 4.0, von der digitalen Kette und loben die Entwicklungen in diesem Bereich. Alle? Aber was nützen uns all die Errungenschaften, wenn wir dabei die Kunden vergessen und auf seine Bedürfnisse nicht eingehen? Sind wir dank dem digitalen Zeitalter erfolgreicher? Was ist mit den Werten des Unternehmens? Wo bleibt die Freude?» Für den Interior-Nachmittag wiederum ist ein Ausflug zwischen Virtual, Augmented und Mixed Realities angekündigt: «Unsere reale Welt wird mit neuen Realitäten ergänzt. Auch die Innenausbaubranche wird Teil dieser neuen Realitäten werden. Wo stehen wir und welche Werkzeuge haben wir zur Verfügung und wo könnte es hingehen? Was leisten die neuen Darstellungs- und Planungsformen und was nicht? Wir stellen Thesen auf und diskutieren die brennendsten Fragen.» Seit 2012 bietet die Veranstaltungsreihe der Schweizer Holzwirtschaft eine Plattform um Strategien und Know-how auszutauschen. Die diesjährige Veranstaltung ist die Fortsetzung der Reihe der Berner Fachhochschule, die in Kooperation mit der Höheren Fachschule Holz Biel und der Höheren Fachschule Bürgenstock durchgeführt wird. Weitere Informationen und die Anmeldung finden sich hier.