Der Badener Stadtaktivist Marc Angst hat zusammen mit Freunden den Verein Bagni Popolari gegründet und zwei ‹Heisse Brunnen› gebaut. Ein Gespräch in, beim und übers Baden zu Füssen des neuen Botta Bades.

Axel Simon 22.02.2022 15:02

Warum riecht es hier im ‹Heissen Brunnen› nach Pech und Schwefel und im neuen Thermalbad nach Chlor? Botta sagt ja, das Thermalwasser sei ein Geschenk des Himmels. Tatsächlich kommt es eher aus der Hölle – du kommst in Teufels Küche, wenn du dafür baust. In einem kommerziellen Bad muss das Wasser aufbereitet werden: null Keime, Umwälzung, pH-Wert, keine Trübung. Es wird entmineralisiert, sodass es mit ursprünglichem Thermalwasser nicht mehr viel zu tun hat. Und alle Oberflächen werden so slicky. Heutige Bäder sind meist unsinnlich. Wie ist der Verein Bagni Popolari entstanden? Als das Bad von Otto Glaus 2012 geschlossen wurde, fragten wir uns: Woher kommt eigentlich das heisse Wasser? Wir haben Quellen gefunden, ein Becken aus Schaltafeln, Spanngurten und einer Plane gebaut und einen Schlauch hineingelegt. Dann feierten wir die ganze Nacht darin. Das wiederholten wir jedes Jahr mehrmals, die Leute brachten Kuchen mit, Wein, Joints. Wir wollten der Stadt das Wasser wiedergeben. Zehn Jahre spä...