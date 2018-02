Wie Senioren morgen wohnen

Alle Jahre wieder findet das ‹ETH Forum Wohnungsbau› statt. Am 13. April 2018 wird es schon das 14. Mal sein und dieses Mal heisst das Motto ‹Menschen und ihr Zuhause›. Es soll um demografische Veränderungen gehen, um technologische Innovationen und neue Märkte. Das klingt schwammig, wird bei einem Blick auf das Tagungsprogramm aber etwas griffiger:

Gerahmt von zwei Keynote-Vorträgen über radikale Technologien und Alt als neues Jung, gibt es drei Schwerpunkte mit je drei Vorträgen und einer kleinen Diskussion. Den ersten Schwerpunkt bilden Fragen zum Umgang mit dem Bestand. Wie sollen sich Städte, Quartiere und Liegenschaften verändern, um das «ageing in place» zu ermöglichen? Beim zweiten Schwerpunkt geht es um «caring communities». Welche Dienstleistungen und Technologien können ein selbstbestimmtes Wohnen unterstützen? Der dritte Schwerpunkt dreht sich um ökonomische Zukunfftsperspektiven. Was können digitale Plattformen und die Immobilienwirtschaft beitragen, wie profitieren und braucht es ein Generalabonnement fürs Wohnen?



ETH Forum Wohnungsbau 2018