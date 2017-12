Wettbewerb «Schlafen im Solarhaus»

Solaris heisst die neue Heftreihe von Hochparterre und EnergieSchweiz für Solararchitektur. Unter allen, die am 15. Januar zur Vernissage kommen, verlosen wir eine Nacht im Solarhaus. Jetzt anmelden!

Text: Axel Simon / 5.12.2017 16:56

Solaris heisst die neue Heftreihe von Hochparterre und EnergieSchweiz für Solararchitektur. Solaris heisst auch ein Haus von Huggenbergerfries Architekten in Zürich. Am Montag, 15. Januar 2018 diskutieren wir das Haus und feiern das Heft. Melden Sie sich jetzt an. Unter den Anmeldungen verlosen wir eine Nacht für zwei Personen im Solarhaus: www.solaris416.com