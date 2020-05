Die Werkbundsiedlung Neubühl in Zürich-Wollishofen, Luftaufnahme aus dem Jahr 1932. Fotos: swb-experimenthaus-neubuehl.ch

Die Europäische Kommission hat Werkbundsiedlungen in Deutschland, Polen, der Tschechische Republik und in Österreich zum Europäischen Kulturerbe ernannt.

Urs Honegger 07.05.2020 12:27

«Seit der Ernennung zum Europäischen Kulturerbe am 31. März 2020 gehören die Werkbundsiedlungen in Deutschland, Polen, der Tschechische Republik und in Österreich zum Europäischen Kulturerbe», schreibt der Deutsche Werkbund heute in einer Pressemitteilung. Die Werkbundsiedlungen waren zwischen 1927 und 1932 entstanden, nachdem im Rahmen der Bauausstellung ‹Die Wohnung› des Deutschen Werkbunds die Stuttgarter Weißenhofsiedlung die Initialzündung gegeben hatte. Unter der Leitung von Ludwig Mies van der Rohe und führenden Vertretern des Neuen Bauens war sie errichtet worden und gehört heute zu den einflussreichsten Vorbildern der modernen Architektur.

Im Jahr 2013 wurde das ‹Netzwerk Werkbundsiedlungen 1927- 1932› auf Initiative der städtischen Denkmalschutzbehörde Stuttgart gegründet. Alle ‹Werkbundstädte› wirken darin mit: Stuttgart, Brno, Wrocław, Zürich, Wien und Prag. «Gemeinsam möchten wir Verständnis für diese Architektur als prägendem Ausdruck des 20. Jahrhunderts mit ihren sozialen, emanzipatorischen, ästhetischen und technologischen Ansprüchen an jüngere Generationen vermitteln», sagt Herbert Medeck, Leiter der Stuttgarter Denkmalschutzbehörde und Moderator des Netzwerkes, der die Bewerbung um das Kulturerbe-Siegel stark vorangetrieben hat.