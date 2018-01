Wechsel beim Material-Archiv

Text: Andres Herzog / 23.01.2018 13:42

Foto: Markus Rigert

Nach zehn Jahren übergibt Christoph Flury die Geschäftsleitung des Material-Archivs in Zürich an Yvonne Radecker. Der Architekt Flury war 2006 einer der Initiatoren des Archivs. «Sein Engagement hat das Netzwerk überhaupt erst ermöglicht», heisst es in der Medienmitteilung. Yvonne Radecker ist Kulturmanagerin, sie war bisher für das Fundraising im Vitra Design Museum zuständig. Kennen lernen kann man die neue Geschäftsleiterin am 8. Februar im Gewerbemuseum in Winterthur, wo Radecker eine Podiumsdiskussion zur Bedeutung von Materialfragen im Entwurf moderiert.