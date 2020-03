Screenshot der Corona-Landingpage des SIA vom 30. März.

Palle Petersen 30.03.2020 18:20

Mittlerweile scheint der 16. März weit weg. Abends hatte der Bundesrat in die ausserordentliche Lage gewechselt und die hinlänglich bekannten Massnahmen beschlossen. Tags darauf schrieb die SIA-Geschäftsstelle: Wir sind für Sie da – allerdings im Homeoffice, weshalb es zu Verzögerungen kommen kann. Seither blieben Interview-Anfragen unbeantwortet. Doch untätig war der SIA nicht und versammelte seither ‹Informationen zur Corona-Situation› samt Links zu bundesrätlichen Verordnungen, SECO-Leitfäden und eigenen Factsheets, FAQs und Empfehlungen. Eine kleine Chronologie:

Seit 17. März ist die Rechtsauskunft des SIA täglich von 9 bis 12 und von 13.30 bis 16.30 Uhr für Kurzberatungen erreichbar, sprich 30 Minuten pro Mitglied. Weil alle wohl dieselben Fragen stellten, veröffentlichte der SIA am Folgetag das FAQ ‹Rechtliche Fragen›. Bekommt man Lohn, wenn man wegen der Kinderbetreuung nicht arbeitet? Unklar. Darf man die Arbeit verweigern? Nur wenn der Arbeitgeber seine Sorgfaltspflichten verletzt, vor allem die Hygienemassnahmen nicht einhält. Müssen Arbeitgeber weiterhin den Lohn bezahlen? Fast immer: Ja.

Am 19. März legte der SIA ein Factsheet ‹Schliessung der Baustellen› nach, das im Grunde die Seco-Checkliste und die wichtigsten Rechtsparagrafen zusammenfasst. Long story short: Die Baustellen bleiben offen, bloss die besonders Gefährdeten daheim. Die Arbeiter brauchen eigenes Geschirr und eigene Werkzeuge, fliessendes Wasser und Seife und vor allem: Arbeit und Pausen bedingen zwei Meter Abstand zum nächsten Menschen, was höchstens 15 Minuten unterschritten werden darf. Der SIA warnt: Wer aufgrund einer Eigeninterpretation, was bei einer Epidemie zu tun sei, die Baustelle schliesst, riskiert einen Rechtsstreit. Das gilt für Planer wie Unternehmer. Der Auftraggeber dagegen kann einen Arbeitsunterbruch anordnen, schuldet aber keinen Schadensersatz, weil er die Ursache nicht verschuldet hat.

Am 20. März erscheinen die ‹Empfehlungen der Kommission für Wettbewerbe und Studienaufträge SIA 142/143›. Die am 30. März aktualisierte Version sagt: Weil es sich um «die Aufträge von morgen» handelt, soll man die Termine anpassen, die Verfahren aber weiterführen. Man solle besser auf verbindliche Angaben verzichten oder andernfalls Vorbehalte auf die aktuellen Entwicklungen anmerken. Welche Verlängerungen – beispielsweise anstatt der üblichen 60 Tage zwischen Fragerunde und Projektabgabe – «angemessen» sind, bleibt dabei allerdings unklar.

Am 21. März veröffentlicht der SIA zwei Artikel zur ‹Umstellung in die virtuelle Welt›. Teil 1 gibt grundsätzliche Tipps für Arbeitnehmende und -gebende. Teil 2 versammelt vor allem Online-Tools für Meetings und Whiteboards. Am 24. März folgt Teil 3 zum richtigen Verhalten. Sämtliche Artikel begleiten Links zu Zeitungen und Produkten.

Am 25. März folgt ein Webinar zum Thema ‹Kurzarbeit›. Bemerkenswert, auch wenn allen längst klar sein dürfte, dass bis am 19. April kein Normalzustand einkehren wird: Tags darauf sagt der Verband die BIM-Fachtagung vom 25. Juni ab.

Am 27. März schliesslich veröffentlicht der SIA das aktualisierte FAQ ‹Bauleitung und Corona-Virus›. Es behandelt vor allem die Pflichten der Bauleitung gegenüber Auftraggebern und Unternehmen. In a nutshell: Es sind viele, aber für die einzelnen Bauarbeiter ist der jeweilige Arbeitgeber verantwortlich. Wichtig sind, wie immer, Termine und Kosten. Und beides ist unklar. Bei den Terminen besteht einerseits kein grundsätzlicher Anspruch auf Fristverlängerungen. Andererseits haften Unternehmen nicht für einen unverschuldeten Verzug. Zudem legen der Rechtsgrundsatz «Treu und Glauben» und das «Rechtsmissbrauchsverbot» kulantes und kooperatives Handeln aller Parteien nahe. Bei den Kosten ist man gut beraten, Mehraufwände anzuzeigen. Ob sie entschädigt werden, ist unklar.

Abschliessend ein Gedanke: Liest man all das und denkt an die daumendicken TU-Verträge und daran, wie viel Energie und Freude schon heute nicht in das Gebaute fliessen, sondern in Rechtsstreitigkeiten und Powerplay, so graut einem: Folgt auf die hoffentlich flache Corona-Kurve eine so lange wie intensive Streitphase? Baujuristen jedenfalls dürften sich um ihre Auftragslage nach Corona kaum Sorgen machen...