Ein starker Auftritt in Warschau: der Zentralbahnhof (Foto 1986) Fotos: Werner Huber

Werner Huber 09.08.2019 17:07

In den 1970er-Jahren galt «Warszawa Centralna» als modernster Bahnhof Europas. In den 1990er-Jahren hatte er einen Ruf als stinkendster Bahnhof Europas, später sollte er gar abgebrochen werden. Das ist jetzt nicht mehr möglich: Im Juli hat der Wojwodschafts-Denkmalpfleger Jakub Lewicki den Warschauer Zentralbahnhof unter Schutz gestellt. Am 5. Dezember 1975, am Vorabend des VII Kongresses der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, wurde der Zentralbahnhof nach dreijähriger Bauzeit eröffnet. Parteichef Edward Gierek wollte den sowjetischen Parteivorsitzenden Leonid Breschnew als Ehrengast des Kongresses am neuen Bahnhof empfangen. «Über die Mittel zum Bau des Bahnhofs müssen Sie sich keine Sorgen machen. Wir werden sie finden», beruhigte Premierminister Piotr Jaroszewicz den Architekten Arseniusz Romanowicz. Und tatsächlich ging beispielsweise praktisch die ganze polnische Jahresproduktion an Granit auf die Bahnhofsbaustelle. Die Schiebetüren der Bahnhofshalle öffneten sich mit Fotosensore...