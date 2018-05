Vorhang auf!

Text: Axel Simon / 7.05.2018 19:58



Grosse Gala in Zürich-Oerlikon. Unter blauem Licht und vor 600 dinierenden Gästen (Dresscode: elegant) wurde der Prixforix verliehen, der Fassadenaward. Geluden hat die Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden (SZFF), ein gesamtschweizerischer Fachverband, zuhause in der Welt innovativer Gebäudehüllen, gern aus Metall und Glas.



Weil der SZFF heuer auch noch seinen 50. Geburtstag feiert, feierte er richtig. Inklusive eines Hochparterre Themenhefts über den Preis 2018 und seine Preisträger. Die da sind:



1. Preis: Neubau Europaallee, Baufeld G, Zürich; Architekt: Arge Graber Pulver Architekten, Zürich/Bern, und Masswerk Architekten, Zürich/Luzern; Bauherr: SBB AG Immobilien Development Zürich City. Warum? Die Jury des Prixforix sah in der «goldenen Maschine an der Europaallee ein Unikat, ein Wagnis, eine grosse, interdisziplinäre Leistung.»



2. Preis: Umbau Hilti Hauptverwaltungsgebäude, Schaan FL, Architekt: giuliani.hönger Architekten, Zürich; Bauherr: Hilti Aktiengesellschaft, Schaan. Die «Kombination aus Hightech und Archaik», aus Betonlisenen und hochinstallierten Kastenfenstern fasziniert und gibt der Bauherrschaft einen unverwechselbaren Auftritt.



3. Preis: Neubau Grosspeter Tower, Basel; Architekt: Burckhardt+Partner, Basel; Bauherr: PSP Real Estate, Zürich. Weil hier Solartechnik zur Gebäudehülle geschneidert wird – dezent, effektiv und konsequent.



Der Publikumspeis ging an die Erweiterung und Sanierung des Mehrfamilienhauses an der Hofwiesen-/Rothstrasse, Zürich von Viridén + Partner und damit an eine weitere Solarfassade.



Wir gratulieren allen Preisträgern und der SZFF!