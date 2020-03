Shelley McNamara an der Architekturbiennale 2012 in Venedig.

Andres Herzog 04.03.2020 09:00

Dieser Text erschien im Rahmen des Biennale Countdowns im März 2018. Wer die Welt erobern will, braucht tiefe Wurzeln. Sonst verliert er den Halt. Yvonne Farrell und Shelley McNamara wissen genau, wo sie herkommen. Ihr Arbeitsmittepunkt ist Dublin. Dort lernten sie sich Anfang der 70er-Jahre am University College kennen, an dem sie nach Abschluss über dreissig Jahre lang unterrichteten. Dort gründeten sie 1978 zusammen mit Shay Cleary, Tony Murphy und Frank Hall das Büro Grafton, benannt nach der Grafton Street, einer Einkaufsmeile im Zentrum. Und in Dublin realisierten sie fast alle Projekte, bevor sie nach 25 Jahren erstmals ausserhalb Irlands arbeiteten. Dublin, das ist ihre Stadt. Sie planten ein Kino, einen Platz, ein Wohnhaus, ein Kunstzentrum, ein Hotel, eine Feuerwehr, eine Bibliothek, ein Bürogebäude – und immer wieder: Schulen. Bildungsbauten wurden zu ihrer wichtigsten Aufgabe, auch später im Ausland. In Irland, das in den Jahrzehnten drei Rezessionen durchmachte, bedeutete das oft: spar...