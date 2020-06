Zwei Giebel überspannen die grosse Halle. Fotos: Laura Egger

Werner Huber 11.06.2020 14:00

Vom Ort für den Ort Donatus Lauener + Brian Baer Architekten haben den Terrainsprung, auf dem die neue Mehrzweckhalle im thurgauischen Pfyn steht, im Innern ihres Gebäudes nachgezeichnet. 11.06.2020 14:00

Im Geschichtsunterricht in der Primarschule lernten wir, dass das römische Ad Fines heute Pfyn heisst – obwohl die meisten von uns gar nicht wussten, wo dieser Ort liegt. Von der Römerzeit zeugen die erhaltenen Überreste des Kastells, in dessen Mauern sich das ‹Städtli› des Thurgauer Dorfs entwickelt hat. In den 1990er-Jahren errichtete Architekt Werner Keller am Rand des Kastells eine raffinierte Schulhauserweiterung (siehe Hochparterre 10/95). In unmittelbarer Nähe, jedoch ausserhalb der Kastellmauern, stand eine zweigeschossige Turnhalle, die nun durch einen Neubau ersetzt wurde. ###Media_3### Das Grundstück liegt an der Kante, wo das Terrain von der Dorfebene steil nach unten zur Flussebene der Thur abfällt. Die Architekten Donatus Lauener und Brian Baer zeichneten diesen Terrainsprung im Innern ihres Gebäudes nach: Oben, beim Dorf, befindet sich der Eingang. Er führt in ein Foyer, das den Blick in die tiefer liegende Halle freigibt und einen Mehrzwecksaal erschliesst. Vom Foyer geht eine...