Der Ersatzneubau übernimmt die eigenwillige Dachform vom vorherigen Gebäude. Fotos: André Maurer

Für das Mehrfamilienhaus am Blümlimattweg in Thun hat der Holzbauingenieur Stefan Zöllig die Möglichkeiten des Holzbaus neu absteckt. Das eigentliche Novum steckt hinter der Geometrie.

Andres Herzog 26.02.2022 08:00

Voll Holz Für das Mehrfamilienhaus am Blümlimattweg in Thun hat der Holzbauingenieur Stefan Zöllig die Möglichkeiten des Holzbaus neu absteckt. Das eigentliche Novum steckt hinter der Geometrie. 26.02.2022 08:00

In Thun steht ein Haus als Manifest. Gebaut hat es der Holzbauingenieur Stefan Zöllig, der damit die Möglichkeiten des Holzbaus neu absteckt. Ein solches Experiment würde man nicht erwarten an bester Lage im Villenquartier oberhalb der Altstadt. Überraschend ist auch die eigenwillig geknickte Dachform: Sie geht zurück auf den Vorgängerbau, dessen Dachprofil Hauenstein La Roche Schedler kurzerhand übernommen, aber 25 Meter in die Länge gezogen haben. Darunter nimmt das Reihenhaus fünf Mietwohnungen mit offenem Grundriss auf, und im Gartengeschoss gibt es einen Gemeinschaftsraum. ###Media_2### ###Media_3### Das eigentliche Novum steckt hinter der Geometrie. Das Untergeschoss überwindet ein ganzes Stockwerk im Hang. Gebaut ist es – wie das ganze Haus – ohne ein Kilogramm Beton. Das Holzfundament ist mit Folie eingepackt und wird mittels Sensoren überwacht. «Sollte doch einmal Feuchtigkeit eintreten, schneidet man den betroffenen Abschnitt einfach raus, repariert die Folie, setzt ihn wieder ein...