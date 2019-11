Wie verschmelzen Versprechen, Imagination und reale Materialisierung? Fotos: Rotative Studio

Anna Raymann 25.11.2019 14:33

Das ganze Jahr über erforschten die beiden Architektinnen Alexandra Sonnemans und Caterina Viguera von Rotative Studio die Transformation der gebauten Umwelt . Während der einjährigen Residenz in der Galerie Kulturfolger in Zürich zeigten sie in sieben Veranstaltungen, mal als Rauminstallation, mal als Diskussion die Zwischenstände ihrer Arbeit. Nun steht die abschliessende Ausstellung «Materialisation of Intentions: Evidence of the Absent» an. Am 6. Dezember ab 19:00 Uhr geht es um jene Bilder, die zwischen bestehender und künftiger Stadt vermitteln. Es geht um Visualisierungen, Projektionen, Simulationen, und um «realistische Umrisse des Zukünftigen». Auch diesmal gibt es zur Präsentation eine dem Projekt entlehnten Performance zweier Musiker.