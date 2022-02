Ein Architekt als Gemüsebauer: Das ETH-Spin-off Yasai will mit vertikalem Anbau die Landwirtschaft in die Stadt holen. Ein Besuch in der Pilotanlage in Niederhasli.

Andres Herzog 21.02.2022 16:02

Mark Essam Zahran hat nicht viel Zeit. Wer wachsen will, muss schnell sein. Kaum hat der Mitgründer des Start-ups Yasai durch die Pilotanlage in Niederhasli nördlich von Zürich geführt, klingelt es auf dem Computer für den nächsten Termin. «Innosuisse hat soeben unseren Forschungsantrag gutgeheissen», sagt Zahran. Es geht um insgesamt rund eine Million Franken, die während der nächsten drei Jahre in die Forschung fliessen. Ein Meilenstein für das ETH-Spin-off, das Zahran gemeinsam mit seinem Halbbruder Stefano Augstburger und Philipp Bosshard vor zwei Jahren gegründet hat und das heute 13 Personen beschäftigt. Mit im Boot für die Forschungskooperation sind auch die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, das Forschungszentrum Agroscope und das genossenschaftliche Agrarunternehmen Fenaco. ###Media_2### ###Media_3### Pflanzenkulturen gestapelt wie im Lagerhaus Yasai ist die japanische Bezeichnung für Gemüse. Zahran will es nicht wie sein Grossvater im Berner Mittelland auf dem Fe...