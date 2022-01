Christ und Gantenbein haben für Roche einen Grundriss entwickelt, dessen offene Mitte der Arbeitskultur nach der Pandemie gerecht werden soll. Doch die totale Flexibilität hat auch ihre Nachteile.

Andres Herzog 24.01.2022 08:01

Die Corona-Propheten haben uns eine neue Normalität vorausgesagt, doch die ist erstaunlich rasch einer alten gewichen: Wir gehen wieder auswärts essen, schlendern durch die Fussgängerzone, besuchen das Museum – sofern wir dürfen. Dauerhaft gewandelt haben sich vor allem Arbeitsformen und Arbeitsorte: Studien zeigen, dass Angestellte die Hälfte der Zeit daheim verbringen möchten. Manche Firmen überlassen es ihren Mitarbeitenden ganz, zu entscheiden, wo sie arbeiten wollen. Der offene Grundriss vieler Büros wird damit noch offener: Die Menschen ziehen sich nicht hinter Stellwänden am Schreibtisch zurück, sie gehen ins Büro, um gemeinsam zu brainstormen, einander kennenzulernen, den Teamgeist zu spüren. Das geht auch im digitalen Zeitalter am besten im physischen Raum. Die Architektur ist also gefragt. ###Media_2### ###Media_3### Die Mitte leer geräumt Christ und Gantenbein haben das Bürohaus für Roche in Grenzach-Wyhlen bei Basel geplant, bevor die Pandemie die Welt zum Stillstand brachte. U...