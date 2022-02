Der Traum vom industriellen Pflanzenbau ist schon oft geträumt worden. Nun soll er auch in der Schweiz Realität werden. Doch Fragezeichen bleiben viele.

Andres Herzog 21.02.2022 16:02

Eine «Revolution im Pflanzenbau» versprach die Internationale Gartenschau in Wien 1964 dem Publikum: Der Ingenieur Othmar Ruthner hatte einen 42 Meter hohen Glasturm aufgestellt, in dem Töpfe an einem Paternoster hingen, der ständig im Umlauf war. Die Presse sprach von einer «Weltsensation». Doch bald stellte sich heraus: Wartung und Kosten waren zu hoch; die Rechnung ging nicht auf. Das letzte Turmglashaus in der Wiener Neustadt wurde 2017 zerlegt. «An kontrollierten Anbausystemen führt kein Weg vorbei.» Davon ist Thomas Zoellner überzeugt. Der Schweizer Agrarberater hat 2018 den Branchenverband Farmtech Society gegründet, der in Brüssel helfen soll, die richtigen Weichen für die EU zu stellen. Er verweist auf die Klima- und Ressourcenvorteile der Methode. «Um künftig genug Gemüse und Früchte anzubauen, haben wir weder das Land noch das Wasser.» Zudem mache der Klimawandel das Wetter unberechenbarer. Die Folge sind Ernteausfälle. Vertical Farming befreit die Landwirtschaft von den Launen...