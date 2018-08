Der Empfang der Jugi Bern liegt in der ursprünglich offenen Halle im Erdgeschoss. Fotos: Thomas Andenmatten

Werner Huber 30.08.2018 14:08

Unter der Platane und dem Parlament Seit 1956 steht die ‹Jugi› in Bern im Marziliquartier im Schatten des Bundeshauses. Nun sanierten und erweiterten Aebi & Vincent Architekten das Ensemble von Peter Indermühle mit einem «Gestell mit Koffern». Werner Huber 30.08.2018 14:08

So nah am politischen Epizentrum eines Landes liegt kaum eine Jugendherberge der Welt: Seit 1956 steht die ‹Jugi› in Bern im Marziliquartier im Schatten des Bundeshauses. Doch das Ensemble von Architekt Peter Indermühle war in die Jahre gekommen. Der Mehrbetttrakt im früheren Jugendhaus war feucht, und eine Sanierung in den Achtzigerjahren hat die ursprüngliche Struktur und den Charakter der Anlage stark verändert. Doch nun ist alles anders, und der ‹Classic›- ist in der Nomenklatur der Jugendherbergen zum ‹Top›-Betrieb mit 184 Betten geworden. ###Media_3### Aebi & Vincent Architekten schlugen im Wettbewerb als Einzige einen freistehenden Neubau anstelle des angebauten alten Jugendhauses vor. Und da steht er nun: schlank, viergeschossig und vom feuchten Baugrund abgehoben – und zwar nicht nur scheinbar mit einer Schattenfuge, sondern wirklich, auf Stützen in den je nach Aarestand mal feuchteren, mal trockeneren Baugrund gestellt. Dieser Neubau ist ein feingliedriges Betonraster mit gl...