Zwei Neubauten flankieren den 200 Jahre alten, herausgeputzten Riegelbau in Winterthur. Fotos: Lucas Peters

Karin Salm 17.03.2021 14:00

Unaufgeregte Dorfreparatur WPA Architekten haben auf dem Frohsinn-Areal in Winterthur-Wülflingen ein 200-jähriges Bauernhaus renoviert und mit zwei Neubauten zu einem selbstbewussten Ensemble verbunden. 17.03.2021 14:00

Das Ensemble auf dem Frohsinn-Areal in Winterthur-Wülflingen tritt selbstbewusst auf: Das mehr als 200-jährige Bauernhaus erstrahlt herausgeputzt, flankiert von zwei Neubauten. Der eine tut so, als sei er einmal eine Scheune gewesen, der verputzte andere dient als Erweiterung mit Bäckerei, Café und kleinem Dorfladen. Ein Kiesplatz mit plätscherndem Brunnen lädt zum Verweilen ein. Die Mäuerchen hinter den Häusern erinnern an eine historische Hinterhofsituation. Das Ganze wirkt neu und trotzdem vertraut. ###Media_4### In der Tat liessen sich die Architekten von historischen Bildern inspirieren. Um 1790 machte das Bauernhaus den Auftakt des Ensembles. Jahrzehnte später kamen die stattliche Scheune und das Wirtshaus ‹Zum Frohsinn› dazu. Mitte der 1970er-Jahre sollten die Gebäude wegen eines Einkaufszentrums abgerissen werden, doch ein erfolgreiches Referendum stoppte die Pläne. Im Rahmen einer Zivilschutzübung liess die Stadt das Wirtshaus dann trotzdem abtragen. Das Bauernhaus verfiel zusehend...