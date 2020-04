Nebeneinander von Sanierung und Neubau auf dem Walzmühle-Areal: Links der sanierte Zentralbau, rechts die neuen Reiheneinfamilienhäuser. Fotos: Timo Kellenberger

Roderick Hönig 29.04.2020 13:38

1831 legte der Müllereibesitzer Joseph Müller mit der ersten Mühle den Grundstein für das Walzmühle-Areal in Frauenfeld. 2013 hat die Arealentwicklerin HIAG das heute teilweise denkmalgeschützte Gebäudekonglomerat gekauft. Nun ist der erste Teil der Umnutzung und Umgestaltung abgeschlossen. ###Media_2### ###Media_3### Auf dem ehemaligen Industrieareal direkt an der lauschigen Murg sind rund 15’000 Quadratmetern Lofthäuser, Loftwohnungen, Büros, Ateliers und Gewerbefläche entstanden. Die Besitzerin hat das Areal teils weitergebaut, saniert und umgebaut. Auch wenn es noch einen Schmid auf dem Areal gibt, wird mit dem Umbau nur noch eine neue, kaufkräftigere Klientel aufs Areal ziehen: In der neuen Walzmühle herrscht eher eher Shabby Chic mit Bling Bling als Staub und Rost. Markantester baulicher Eingriff ist die Sanierung der und der Einbau von acht Reihenhäusern in die ehemalige Shedhalle an der Nordseite des Geländes. Ihre denkmalgeschützte Nordfassade haben die Architekten Antoniol+Hube...