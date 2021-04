Dorfschüür in Würenlingen: einst Stall mit Wohntrakt, nun Kulturzentrum mit Bibliothek und Ausstellungsräumen. Fotos: Roland Bernath

Schmidlin Architekten haben die Dorfschüür in aargauischen Würenlingen zum Kulturzentrum umgebaut. Das Hinzugefügte passt sich ein, ohne das Bestehende nachzuahmen.

Leonie Charlotte Wagner 23.04.2021 08:00

Umbau mit Feingefühl Schmidlin Architekten haben die Dorfschüür in aargauischen Würenlingen zum Kulturzentrum umgebaut. Das Hinzugefügte passt sich ein, ohne das Bestehende nachzuahmen. 23.04.2021 08:00

Beinahe zärtlich stützt die junge Holzkonstruktion die fragile Bruchsteinwand der Dorfscheune in Würenlingen. Dieser auf einem Baustellenfoto festgehaltene Moment erzählt von den Prothesen, die Bauten mit der Zeit benötigen – vom Stützen und geduldigen Einpassen. Auch im fertigen Umbau von Schmidlin Architekten ist diese Bindung zwischen Alt und Neu erfahrbar. ###Media_3### Unweit des Wasserschlosses, wo sich Aare, Reuss und Limmat vereinigen, wurde die Schüür zum Kulturzentrum. Das Gebäude von 1783 zählt zu den traditionellen Aargauer Einhausbauten mit Wohn- und Wirtschaftsteil. Das ausladende Vordach der Scheune säumt die Strasse, schafft einen neuen Vorplatz und schützt nun auch einen schlichten Brunnen aus rohem Stahl, der sich in der ehemaligen Mistgrube befindet. Im Hinterhof tauchen die Y-förmigen Holzträger der Dachauskragung als grazile Stützen wieder auf. Dort tragen sie das Vordach des lichtdurchfluteten Anbaus, der einen freien Blick in den Garten gewährt. ###Med...