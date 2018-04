Übernachten im «Caruso St John» von Tschiertschen

Text: Ivo Bösch / 4.04.2018 11:49

Foto: Ivo Bösch

Caruso St John haben das alte Café Engi in Tschiertschen in ein privates Ferienhaus mit zweigeschossigem Veranstaltungssaal umgebaut. Holz spiegeln, Geländer imitieren, Muster aufmalen – die Architekten haben mit dem Credo der Materialechtheit gebrochen, das sonst auf Schweizer Umbauprojekten lastet. Wer sich wie in einem geometrischen Interieur des schottischen Architekten Charles Rennie Mackintosh fühlen will, meldet sich für die gemütliche Zweitagestour am 30. Juni und 1. Juli 2018 an. Denn wir übernachten darin.