Regula Trachsel, Ingenieurin, vor dem Holzbrücklein von Julius Natterer bei Garstatt: «Viele meiner Werte sind da gebaut.» Foto: Caspar Martig

Köbi Gantenbein 16.09.2019 12:49

Über Simme, Rhein und Rhone Regula Trachsel ist Bauingenieurin in Zweisimmen. Ein Porträt mit sechs Brücken im Simmental, im Tessin, im Wallis und in Graubünden. 16.09.2019 12:49

Der Name ist Programm – Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein heisst der SIA. Mögen Architektinnen diesen Namen ins Wanken bringen, die Bauingenieure halten ihm die Stange: 1621 sind Männer, 144 sind Frauen. Selten also wählen junge Frauen den Weg von Regula Trachsel – sie ist Bauingenieurin. Sie lernte Tiefbauzeichnerin und machte noch eine Lehre als Bauschreinerin. An der Berner Fachhochschule in Burgdorf studierte sie. «Ich liebe die Vielseitigkeit, den Entwurf, die Statik, das Berechnen, und ich bin gerne als Bauleiterin auf der Baustelle», sagt sie. «Dass ich eine Frau bin, spielt für meine Arbeit keine Rolle.» Afrika, Weltreise, heim nach Zweisimmen Nach dem Studium – «ich war zeitweise allein mit zwanzig Studenten» – war sie als Ingenieurin in Botswana. Nicht in der Entwicklungsarbeit, sondern in einem einheimischen Büro. Ihr Mann Sascha Schär war Zimmermann und studierte in Freiburg Architektur, und so beschlossen die beiden, nach Reisen in die Welt in Zweisimmen ein...