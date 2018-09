Balkone und Treppenläufe erweitern das Wohnhaus in Renens um eine zweite, luftige Raumschicht. Fotos: Eik Frenzel

Prominent steht das Betonhaus von Dreier Frenzel in einer Kurve in Renens, Lausannes grösster Agglomerationsgemeinde. Um im Dreiecksgrundstück Platz zu sparen, legten sie die Treppen spiralförmig um das Haus.

Daniela Meyer 27.09.2018 14:09

Imbissbuden säumen die Hauptstrasse am Gleisfeld, auf der gegenüberliegenden Seite stehen Industriebauten. Die vornehmen Wohnhäuser aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert weiter oben am Hang überraschen. Man würde sie in Renens, Lausannes grösster Agglomerationsgemeinde, genauso wenig erwarten wie das Betonhaus, das prominent in einer Kurve steht. Nüchtern und rau wirkt es beim flüchtigen Hinsehen. Doch wer stehen bleibt, erkennt Gestaltungsmerkmale, die den Rohbau veredeln und dem Wohnhaus einen prägnanten Ausdruck verleihen. Aussen wie innen verweist es auf die mehr als hundertjährigen Bauten der Nachbarschaft und deren französischen Stil: Vor den raumhohen Fenstern kragen Balkone mit filigranen Geländern aus, die Dachform ist Mansarddächern nachempfunden. In den Wohnungen sind die Haupträume als Enfiladen aneinandergereiht. Die Grundrisse haben allerdings wenig mit den orthogonalen Strukturen klassischer Wohnbauten gemein. Dunkle Bodenfriese zeichnen die eigenwilligen Raumfiguren mit unterschiedlicher Ausrichtung und verschiedenem Charakter nach.

Eine Spiegel- und Lichtinstallation führt vom Eingang durch den Korridor zum Lift.

Das dreieckige Grundstück und grosse Grenzabstände führten zur dieser unkonventionellen Grundform. Die rechtlichen Vorgaben spornten die Architekten an, ein massgeschneidertes Konzept zu entwickeln. Um im knappen Grundriss den Platz für das Treppenhaus zu sparen, legten sie die Treppen spiralförmig um das Haus und gaben ihm so seinen verspielten Ausdruck. Und wie findet der Besucher den Zugang zur gewünschten Wohnung? Ganz einfach: Vom Haupteingang im Erdgeschoss führt ein Lift direkt in jede der acht Wohneinheiten. Eine Spiegel- und Lichtinstallation unterstreicht die Funktion von Eingang und Lift als Rückgrat des Hauses.

Im obersten Stock gesellt sich die Dachschräge zum unregelmässigen Grundriss.

Die nach aussen gestülpten Treppen funktionieren eher als Ausgänge, sind aber gleichzeitig als Aussenräume auch Orte der Begegnung. Die versetzt zueinander angeordneten Podeste und Balkone erlauben einen nachbarlichen Schwatz über die Geschosse hinweg. Fristen in anderen Überbauungen meist fensterlose Treppenhäuser ein einsames Dasein im Schatten des komfortablen Lifts, können die drei Treppen des Immeuble de Verdeaux ein lebendiger Ort werden, der das Leben der Bewohner nach aussen abbildet.

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss