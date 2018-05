Tragende Erdziegel-Mauern

Text: Roderick Hönig / 16.05.2018 11:58

An der letzten Architekturbiennale Venedig waren der Architekt Laurent de Wurstemberger und der Ingenieur Rodrigo Fernandez an den Salon Suisse eingeladen. Die beiden Westschweizer haben 2011 das Unternehmen Terrabloc in Genf gegründet, das den Erdziegel in der Schweiz markttauglich machen will. In Venedig konnten die beiden noch kein Projekt mit tragenden Mauern zeigen, nun kann Terrabloc endlich Bilder ihrer ersten tragenden Erdziegel-Mauern zeigen. Sie stehen auf der Baustelle der neuen Mensa der Geisendorf-Schule (Architektur: David Reffo) im gleichnamigen Park in Genf. Die Ziegel wurden direkt und vor Ort aus dem Aushubmaterial der Baustelle gepresst. Ihre Tragfähigkeit haben unabhängige Ingenieure bescheinigt. Bald wird die Decke auf die Mauern gelegt, dann folgt der zweite Stock, ebenfalls mit Mauern aus Erdziegeln. Das Gebäude soll Ende 2018 fertig sein.