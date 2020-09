Klare Differenzierung der Mittel: Fenstersprossen und Rollladenkästen, Regenfallrohre und Loggien. Fotos: Roland Bernath

Einfach bauen? Geht doch! EMI Architekten entwerfen ein Wohnhaus der Stiftung PWG in Zürichs Nordwesten mit 33 kompakten Wohnungen und mässiger Höhe, ohne Tiefgarage und mit einem dahinterliegenden Garten.

Axel Simon 10.09.2020 14:00

Geht das heute noch: einfach bauen? Diese Frage stellten sich EMI Architekten beim Wohnhaus der Stiftung PWG in Zürichs Nordwesten. Die Voraussetzungen passten: Gesucht war ein Haus mit 33 kompakten Wohnungen und mässiger Höhe, ohne Tiefgarage und mit einem dahinterliegenden Garten. Die Rückbesinnung begann beim Rohbau: Alle Innen- und Aussenwände bestehen aus tragendem Backstein ohne zusätzlicher Dämmschicht. Deshalb stehen die Wände auf den Etagen übereinander, und die dünnen Decken spannen über höchstens vier Meter. Der Haustechnikinstallateur durfte erst ins Haus, als der Baumeister weg war: Die Leitungen laufen nicht in gehauenen Schlitzen – Elektro verläuft auf Putz, Heizung von den Steigleitungen bis zu den Radiatoren im Boden. Was nicht unbedingt günstiger war, aber sauberer. ###Media_2### Weiter ging es im Grundriss: Zwei Querarme machten effiziente Dreispänner möglich. Das Entrée der Wohnungen ist ein eigener Raum mit Bad und grossem Reduit. Ohne Flur gelangt man über die Wohnk...