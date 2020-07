Palle Petersen 03.07.2020 17:07

Das Stammareal Barbara Buser zieht die Schuhe aus. Die Architektin mit dem Gesicht einer Gärtnerin wärmt die Füsse am Holzofen. Im längst nicht mehr provisorischen Container eines Kleinverlags klagt der Geschäftsführer über die Feuerpolizei. Einen Metallbauer für die verlangte Treppe beauftragen? Zu teuer. Buser überlegt: «Vielleicht könnte man eine alte Treppe an den Container schrauben und wie eine Zugbrücke hoch- und runterklappen.» Früher produzierte Sulzer-Burckhardt im Gundeldinger Feld Kompressoren. Heute arbeitet eine bunte Nutzerschaft in den Hallen beim Basler Bahnhof SBB. Indoor-Spielplatz und Familienzentrum, Kletterhalle und Bibliothek, Restaurant und Bar. Rundum Kleingewerbe und Kreativarbeit. Überall unkonventionelle Eingriffe von Barbara Buser und dem ‹Baubüro in situ›. Die neue alte Treppe wäre das nächste Stück in der grossen Bricolage. Warum baut ‹in situ› so? «Wegen Afrika.» Die 61-jährige Architektin erzählt, wie sie nach dem Studium in Tansania eine Univ...