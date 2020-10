Werner Huber im Interview.

Jonathan Jäggi 26.10.2020 08:37

In der Oktoberausgabe hat sich Architekturredaktor und Autor des Architekturführer Zürichs Werner Huber mit dem Hauptbahnhof auseinandergesetzt. Genau fünfzig Jahre ist es her, als das Shop-Ville unter dem Bahnhof seine Türen öffnete. Zu diesem Anlass hat Werner die städtische Verkehrsplanung genauer unter die Lupe genommen. In seinen Augen hätte einiges anders passieren sollen und die aktuellen Verkehrssitation sei bei Weitem nicht ideal. Für die Zukunft wünscht er sich dennoch einen Blick in die Vergangenheit, genauer gesagt in die verstaubten und abgewiesenen Pläne der Zürcher Tiefbahn aus 1962.