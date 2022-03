Der Architekt, Zeichnung von Heinrich Tessenow (aus Hausbau und dergleichen, 1916).

Roderick Hönig 15.03.2022 12:08

Im Teatro dell’architettura Mendrisio der Università della Svizzera italiana ist vom 1. April bis zum 17. Juli 2022 die Ausstellung «Heinrich Tessenow. Annäherung und ikonische Projekte» zu sehen. Veranstalter ist die Accademia di architettura – USI, kuratiert hat die Schau der Zürcher Architekt und Accademia-Professor Martin Boesch.

Der deutsche Architekt Heinrich Tessenow (1876-1950) wird gerne und zuerst mit kleinen Wohnhäusern für Arbeiter, Handwerker und Kleinbürger in Verbindung gebracht. Doch hat er auch eine Reihe von ikonischen Gebäuden entworfen dessen Stadtideal die Kleinstadt mit 20’000 bis 60’000 Einwohnern war. In der Ausstellung sind deshalb auch Projekte für Schulen und Verwaltungsgebäude zu sehen, die zeigen, dass Tessenow sehr wohl fähig war, für die Grossstadt zu planen, so die Medienmitteilung.



Zu sehen sind Originalzeichnungen aus privaten und öffentlichen Sammlungen sowie zahlreiche, von Studenten der Accademia angefertigte Modelle seiner Projekte, Interpretationstafeln, Reliefs von Gebäudeteilen in Frottagetechnik, Materialproben, Publikationen, Fotos und Videos sowie einige von Tessenow selbst entworfene Einrichtungselemente. Die Ausstellung folgt drei Themenkreisen: Bauen in der Landschaft, Projekte für die Grossstadt, Stadterweiterungen und Wiederaufbau sowie Das grosse Haus und das kleine Haus. Zwischen den Zeilen fragt sie natürlich auch, welche Bedeutung Tessenow, seine Bauten, Schriften und Zeichnungen heute haben.

Im Frühsommer erscheint ein reichhaltiger Katalog mit Beiträgen von dreissig namhaften Autoren aus ganz Europa in der Edition Hochparterre.