Karim Noureldin verwendet über ein Dutzend Farben, um die Metallträger und Lüftungsrohre zur Schau zu stellen. Fotos: Ariel Huber, Collection Pictet

Der Künstler Karim Noureldin bringt Farbe in das Auditorium, das die Group Pictet in einem ehemaligen Industriegebäude in Genf eingerichtet hat.