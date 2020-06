800 Homeoffice-Grundrisse aneinandergehängt.

Urs Honegger 04.06.2020 14:14

Ziemlich zum Start des Lockdowns hat Florian Bengert auf Instagram den Aufruf gestartet: Schickt mir eure Home-Offices als Grundriss. Inzwischen hat der Münchner Architekt die mehr als 800 Einsendungen aneinander gehängt und die ‹Superstructure Home-Office› gebildet. Das Ergebnis hat es zurück in den realen Raum geschafft, die Architekturgalerie München hat mit der grossformatigen Collage ihre Räumlichkeiten wiedereröffnet. Sein Werk untersuche, was Architektur in Krisenzeiten auch ohne bauliche Massnahmen leisten kann, meint Bengert. «Im No-Stop Home-Office sind Wände können Grenzen, sondern verbindende Linien.»