Das Maggiatal dient als Fallstudie, um über die Beziehung zwischen dem öffentlichen Raum und den örtlichen Gemeinschaften nachzudenken.

Mirjam Rombach 29.04.2022 11:22

Summer School im Valle di Muggio «Revealing encounters» untersucht den öffentlichen Raum von Randgebieten im Tessin.

Das Architektenduo Rina Rolli und Tiziano Schürch organisiert die einwöchige Summer School im Valle di Muggio im kommenden Juni. Sie soll Studierenden aller Hochschulen eine Plattform zu bieten, um über öffentliche Räume in der Peripherie nachzudenken. «Wir werden eine Woche im Tal verbringen. Jede Gruppe wird die öffentlichen Räume eines bestimmten Weilers beobachten und versuchen, darin Potenziale für neue Begegnungen zu finden», erklärt Rina Rolli. In einer zweiten Phase werden die Studierenden dieses Potenzial in eine kleine Intervention umsetzen, die dann vor Ort gebaut wird. Anmeldeschluss ist der 5. Mai 2022. ###Media_2###...